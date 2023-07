Da una parte gli agricoltori di Coca Cogeba con i trattori. Dall'altra gli ambientalisti con Greta Thunberg. Il tema che sta spaccando l'opinione pubblica quanto l'attuale maggioranza al governo Ue è legato alla legge Europea sul ripristino della natura.

Di cosa si tratta: una direttiva che chiede di aumentare gli spazi ambientali protetti, come ad esempio le aree dove non sarà possibile l'utilizzo di pesticidi o dove non si potrà fare pesca a strascico. Oltre al tema ambientale il dato è anche politico e ce lo spiega in questo video-servizio Alfonso Bianchi, di EuropaToday, in collegamento da Strasburgo.

