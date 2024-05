Calci e pugni mentre affigge manifesti elettorali: gravemente ferito eurodeputato socialista

L'eurodeputato socialista e capolista Spd in Sassonia alle elezioni europee, Matthias Ecke, e' stato aggredito e picchiato ieri pomeriggio, venerdì 3 maggio, a Dresda mentre affiggeva dei manifesti elettorali. Lo ha riferito la polizia tedesca, secondo cui Ecke è stato aggredito da quattro uomini sconosciuti. La Spd (il partito socialdemocratico tedesco) della Sassonia ha fatto sapere il deputato, 41 anni, dovrà ora sottoporsi a un'operazione.

E non sarebbe l'unica aggressione della giornata: secondo i media locali, che citano come fonte la polizia, pochi minuti prima dell'aggressione a Ecke un gruppo di quattro persone aveva già aggredito un altro volontario dei Verdi di 28 anni, anche lui mentre affiggeva dei manifesti. Gli aggressori lo avrebbero preso a pugni e calci, lasciandolo a terra ferito, e le forze dell'ordine sospettano che si tratti delle stesse quattro persone che hanno aggredito Ecke.

L'ombra dell'estrema destra sull'aggressione

Il ministro degli Interni tedesco, Nancy Faeser, ha condannato il "brutale atto di violenza" che ha ferito gravemente l'eurodeputato sassone e ha denunciato gli attacchi contro altri democratici durante la campagna elettorale. Faeser ha detto di aver contattato personalmente Ecke e di aver parlato anche telefonicamente con il capo regionale dell'Interno, Armin Schuster.

"Tutte le circostanze e i retroscena di questo brutale atto di violenza devono ora essere indagati in dettaglio e gli autori devono essere identificati", ha detto Faeser. "Se un attacco politicamente motivato contro il deputato Matthias Ecke fosse confermato poche settimane prima delle elezioni europee, questo grave atto di violenza sarebbe anche un grave attacco contro la democrazia, stiamo vivendo una nuova dimensione di violenza antidemocratica", ha aggiunto la ministra tedesca, secondo cui "gli estremisti e i populisti che alimentano un crescente clima di violenza con un'ostilità verbale totale contro i politici democratici sono corresponsabili" di questo tipo di attacchi che si verificano con crescente frequenza. "Lo Stato di diritto deve reagire, e lo farà, con una procedura dura e con ulteriori misure di protezione per le forze democratiche del nostro Paese", ha concluso.

Secondo lo Spiegel, Ecke ha riportato la frattura delle ossa del viso e lunedì 6 maggio verrà operato. Un portavoce della polizia ha detto allo stesso giornale che i presunti autori dell'aggressione erano vestiti di nero e che, secondo testimoni, appartenevano allo "spettro di destra". Erano maschi e si stima che avessero tra i 17 e i 20 anni. Le forze dell'ordine stanno indagando per lesioni personali legate a un atto motivato politicamente motivato.

La solidarietà di Elly Schlein

E sulla brutale aggressione arriva anche la solidarietà della leader dem italiana. "Diamo la nostra totale solidarietà al collega Matthias Ecke che è stato brutalmente aggredito ieri sera a Dresda e siamo qui anche per dire insieme a tutte le altre forze socialiste, democratiche e progressiste un forte no alla violenza politica e fascista in ogni sua forma, in ogni suo tentativo di intimidire chi si impegna ogni giorno per la politica, come fa il nostro collega come Matthias a cui va il nostro abbraccio e il supporto dell'intera comunita' democratica". Lo afferma la leader Pd, Elly Schlein, a Berlino per un evento del Pse in vista delle europee