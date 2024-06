Volo colpito da una tempesta di grandine, il "Mayday" e l'atterraggio col muso dell'aereo distrutto

Un aereo si ritrova nel mezzo di una violenta grandinata ed è panico tra i passeggeri. Incidente sfiorato domenica 9 giugno. Il volo OS434 Palma di Maiorca (Spagna)-Vienna dell'Australian Airlines è stato colpito da una forte grandinata mentre volava a circa 150 chilometri a sud-ovest della capitale austriaca.

La grandine ha frantumato lo strato esterno dei finestrini della cabina di pilotaggio dell'Airbus A320, senza perdita di pressurizzazione, ha distrutto il muso della fusoliera dove si trova il radar meteorologico e ha causato anche altri danni lungo la fusoliera.

Il pilota è riuscito a mantenere il controllo è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è atterrato all'aeroporto di Vienna-Schwechat. In cabina si è scatenato il panico, ma non risultano feriti. Le immagini del muso del velivolo danneggiato hanno fatto il giro del web in pochi minuti.

Austrian Airlines A320 severely damaged by a hailstorm while on approach to Vienna Airport in Austria. Despite the damage to the aircraft's nose and windscreen the pilots landed safely. pic.twitter.com/AIa7aL9HEQ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 9, 2024

Istintivo pensare al volo della Singapore Airlines SQ321 del 21 maggio costretto a un atterraggio d'emergenza dopo una fortissima turbolenza. In quel caso però il bilancio è stato tragico: un morto e oltre cento feriti. Il volo era partito da Londra ed era diretto a Singapore. L'incidente si è verificato mentre sorvolava il Myanmar, quando l'aereo è precipitato per 54 metri in 4,6 secondi.