Gli abusi sessuali di un cardinale su una ragazzina di 14 anni: "Le ho chiesto perdono"

Jean-Pierre Ricard, cardinale francese di 78 anni e arcivescovo di Bordeaux dal 2001 al 2019, ha ammesso di aver abusato di una ragazzina di 14 anni quando era parroco nel 1987. "Il mio comportamento ha inevitabilmente avuto conseguenze gravi e durature su questa persona. Mi sono spiegato con lei e le ho chiesto perdono. Ora rinnovo la mia domanda di perdono anche a tutta la sua famiglia. Infine chiedo perdono a tutte le persone che ho ferito e che vivranno questa notizia come una vera e propria prova", ha scritto in una lettera che è stata letta ad alta voce da Eric de Moulins-Beaufort, presidente della conferenza episcopale francese (Cef), durante una riunione dell'assemblea in corso dal 3 novembre a Lourdes.

Nella sua lettera, Ricard ha spiegato di aver voluto confessare il proprio comportamento "per via dell'impegno della chiesa francese nell'ammettere il problema degli abusi sessuali da parte di religiosi". L'anno scorso la Cef aveva riconosciuto ufficialmente "la responsabilità istituzionale della chiesa per le violenze sessuali subìte da migliaia di persone" e la dimensione sistemica di quelle stesse violenze, dopo la pubblicazione di un rapporto della commissione indipendente sugli abusi sessuali nella chiesa, secondo cui negli ultimi 70 anni in Francia sono state oltre 330mila le vittime di abusi.

"Oggi, quando la chiesa in Francia ha voluto ascoltare le vittime e agire nella verità, ho deciso di non nascondere più la mia situazione e di mettermi a disposizione della giustizia tanto sul piano della società che quello della chiesa - ha scritto Ricard -. Questo approccio è difficile. Ma prima viene la sofferenza vissuta dalle vittime e il riconoscimento degli atti commessi, senza voler nascondere la mia responsabilità".

Nel corso dell'assemblea dei vescovi francesi, il presidente della conferenza episcopale francese Moulins-Beaufort ha fatto sapere che ci sono 11 vescovi ed ex vescovi francesi attualmente coinvolti in casi di abusi sessuali. Tra loro si conoscono i nomi solo di Ricard e di Michel Santier, vescovo emerito di Créteil. A metà ottobre la rivista "Famille Chrétienne" aveva svelato che quest'ultimo era stato sanzionato nel 2021 dalle autorità del Vaticano "per abusi spirituali che avevano portato a voyeurismo su due uomini adulti negli anni Novanta". Moulins-Beaufort ha aggiunto che altri sei vescovi e tre ex vescovi sono indagati dalla giustizia francese o da quella canonica in seguito a denunce di abusi.