L’Ue promuove il reddito di cittadinanza: “Contribuisce alla crescita del Pil”

Adesso il reddito di cittadinanza sembra convincere la Commissione europea. La misura tanto voluta dal Movimento 5 stelle è sempre stata ammantata da un velo di dubbio, ma le previsioni economiche d’estate riconoscono i meriti del provvedimento. La situazione non migliorerà granché in termini generali, dato che quest’anno il Prodotto interno lordo segnerà +0,1% e il prossimo anno +0,7%, come nelle precedenti previsioni. A ogni modo, rileva Bruxelles, “la crescita del Pil in termini reali si baserà principalmente sui consumi privati, sostenuta da prezzi dell'energia più bassi e dal nuovo schema di reddito della cittadinanza”.

Subito dopo però la Commissione europea scrive che questi fattori positivi “potrebbero essere in parte attenuati da un mercato del lavoro meno dinamico e dalla diminuzione della fiducia dei consumatori associata a un aumento dei risparmi precauzionali”. Ciò non toglie che lo schema voluto dai pentastellati alimenterà la domanda interna, con l’economia tricolore che ne trarrà beneficio.

Saranno però i consumi extra-nazionali a trainare l’economia italiana, che rimane ultima in termini di performance sia a livello Ue che a livello di area euro. Il fanalino di coda Italia continuerà a beneficiare delle esportazioni, vale a dire la domanda esterna. Paradossalmente in questo senso la Brexit fa bene all’Italia. “La costituzione di scorte su larga scala da parte di società con sede nel Regno Unito ha contribuito a stabilizzare le esportazioni”, rileva ancora Bruxelles.