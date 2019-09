Ue, il falco Dombrovskis assicura: "Collaborerò con Gentiloni in modo costruttivo"

"Conosco Paolo Gentiloni da quando era primo ministro, abbiamo avuto occasione di discutere ieri al seminario del nuovo collegio. Penso che lavoreremo in modo molto costruttivo insieme con spirito positivo. Ci incontreremo nel prossimo futuro per discutere in maggiore dettaglio la nostra cooperazione". Parola di Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione europea cui la neo presidente Ursula von der Leyen ha assegnato il doppio compito di guidare la riforma dell'Eurozona e di gestire il delicato portafoglio dei servizi finanziari. Un posto di comando che, visto il curriculum da falco del rigore di questo dottore in fisica con un trascorso da capo economista nella banca centrale del suo Paese, dovrebbe controbilanciare quello del socialista (e italiano) Gentiloni, nuovo commissario agli Affari economici. Almeno questo è lo schema che molti hanno tracciato subito dopo l'annuncio dei portafogli Ue.

Dombrovskis, in altre parole, dovrebbe frenare le spinte anti-austerity che gli analisti di Bruxelles si attendono dall'ex premier, sia per la sua provenienza politica, ma soprattutto per quella geografica. E c'è già chi, nella Capitale Ue come tra i governi più favorevoli a politiche di rigore, solleva il rischio che Gentiloni possa usare la sua posizione per piegare le regole del Patto di stabilità a favore del suo Paese. E non solo.

"Crediamo che l'Italia abbia rispettato sempre le regole di bilancio, e speriamo che continui, c'è l'impegno del nuovo Governo, che è pro-europeo, quindi non vediamo alcun problema su questo", ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, entrando alla riunione dei ministri Ue riuniti a Helsinki, in Finlandia. Si tratta della prima riunione cui partecipa il neo ministro dell'Economia italiano Roberto Gualtieri, arrivato in terra finlandese anche per presentare i piani del nuovo governo gialloverde: "Basta guerra con l'Ue - ha detto - L'Italia torna ad essere protagonista in Europa, a svolgere il ruolo che le spetta come grande Paese fondatore".

In altre parole, Gualtieri assicura che non è intenzione del nuovo governo quello di alzare di nuovo il livello di scontro con Bruxelles come fatto con l'ultima manovra gialloverde, ma chiede al contempo rispetto. Sapendo di poter contare sull'appoggio esterno di chi, come la Francia e i socialisti tedeschi, chiedono di allentare la morsa del Fiscal compact per favorire gli investimenti.

"Il governo italiano è estremamente pro europeo - ha sottolineato il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz - Penso che ciò sia una buona base per un lavoro comune e posso immaginare che ci aiuterà a far sì che le regole che abbiamo concordato per una politica finanziaria e di bilancio seria saranno rispettate". Mentre il collega francese Bruno Le Maire punta l'attenzione sula necessità di politiche espansive: nell'Eurozona "manca la crescita" economica e, per favorirla, i Paesi che hanno "spazi di manovra" nel bilancio pubblico devono fare "più investimenti", ha spiegato al suo arrivo a Helsinki.