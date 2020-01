“Se studi il Comune ti cancella i debiti”, l'iniziativa per 'salvare' i giovani disoccupati

Più di un terzo degli abitanti di Amsterdam di età compresa tra 18 e 34 anni ha debiti che in media l'anno scorso ammontavano a oltre 13mila euro. In questa situazione molti giovani hanno difficoltà a continuare gli studi e a inserirsi nel mondo del lavoro con le competenze che potrebbero acquisire se si trovassero in una situazione di maggiore tranquillità economica.

Per questo il Comune ha deciso di aiutarli a uscire dalle ristrettezze finanziarie addirittura acquistando i loro debiti, cancellandoli in gran parte e chiedendogli di ripagalo con condizioni più favorevoli e a seconda delle loro possibilità, ma a patto che questi continuino gli studi o facciano dei corsi di aggiornamento professionali. Come racconta il Guardian il progetto di trasferimento del debito inizierà a febbraio, ad ogni persona del programma verrà assegnato un trainer con il quale preparerà un "piano di orientamento".

La città ritiene che i giovani con redditi instabili spesso trovino quasi impossibile ristrutturare le loro finanze e effettuare i rimborsi necessari. “I debiti causano molto stress. E nel caso dei giovani, spesso determinano il loro futuro ", ha affermato il vice sindaco di Amsterdam, Marjolein Moorman. “La maggior parte di questi giovani sono morosi, a causa di sfortuna o ignoranza, e si sono trovati in una situazione da cui non potevano uscire senza aiuto. Ecco perché ora li sosterremo in modo che possano ricominciare da capo".