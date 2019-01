Ong, la bufala dei 5 stelle: “Manca trasparenza”. Ma la Corte si riferisce all'Onu e alla burocrazia Ue

“La relazione speciale della Corte dei conti europea conferma quanto noi del Movimento 5 stelle sosteniamo da sempre: manca trasparenza nell’esecuzione dei fondi Ue da parte delle ong”. Il nuovo atto di accusa contro il mondo del sociale arriva con una nota della delegazione pentastellata del Parlamento europeo. Una nota già lanciata qualche settimana fa, con scarso esito mediatico. E rilanciata oggi, forse per via delle polemiche tra il governo e le ong che si occupano di soccorso e assistenza ai migranti. Del resto, il report a cui si riferiscono è del 18 dicembre scorso. E nonostante il tempo trascorso, pare non sia stato letto nel migliore dei modi.

Di chi parla il report?

Già, perché il M5s sbaglia innanzitutto destinatario delle criticità sollevata dalla Corte dei conti dell'Ue: non sono le ong a mancare di trasparenza, ma le procedure di “verifica dell'attuazione” di alcuni dei finanziamenti erogati. In sostanza, i controlli dell'Unione europea su come sono stati utilizzati questi fondi non sono stati ottimali. E questo riguarda soprattutto i progetti in cui i destinatari dei fondi Ue sono stati non le ong, ma gli organismi delle Nazioni Unite: “Le procedure di selezione degli organismi delle Nazioni Unite sottoposte a audit – si legge chiaramente nella sintesi del report - non sono sempre state trasparenti”. Insomma, se c'è da prendersela con qualcuno, quel qualcuno è all'Onu.

Nel loro comunicato, invece, i 5 stelle non citano né le Nazioni Unite, né la questione delle verifiche, limitandosi a un generico cenno all'esecuzione dei fondi. Come se se le ong utilizzassero le risorse assegnate in maniera poco trasparente. A supportare questa interpretazione, erronea, c'è il riferimento alle parole del 2017 del loro leader: “Dopo la denuncia di Luigi Di Maio nel 2017 e l’audizione speciale che avevamo ottenuto in Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni, oggi la Corte dei Conti ci dà ragione”, scrivono.

Le accuse di Di Maio

Ma cosa disse Di Maio nel 2017? L'attuale vicepremier disse diverse cose, da un lato se la prese con quelle che defini' i “taxisti del mare”: le ong, affermo', “sono accusate di un fatto gravissimo, sia dai rapporti Frontex che dalla magistratura, di essere in combutta con i trafficanti di uomini, con gli scafisti, e addirittura, in un caso e in un rapporto, di aver trasportato criminali". In realtà, Frontex non ha mai affermato nulla di tutto cio', non avendo le prove. Chi diceva di averle, il procuratore di Catania Zuccaro, in due anni di indagini ha solo speso tempo e denaro (pubblico) senza cavare un ragno dal buco.

Di Maio se la prese anche con il generico “business dell'immigrazione”, mettendo dentro uno stesso calderone le ong che prestano soccorso in mare con quelle che si occupano di gestire i centri per migranti in Italia (alcune delle quali, queste si', sono finite nel mirino dei giudici con l'accusa di frodare denaro pubblico sulla pelle degli assistiti, ossia gli stessi migranti).

Ebbene, cosa c'entrano le parole di allora di Di Maio con il report della Corte dei conti? Assolutamente nulla. Innanzitutto, non c'entrano nulla le ong del mare: organizzazioni come Open Arms e Sea Watch, tanto per citarne due, non prendono fondi pubblici, tanto meno dell'Ue, ma donazioni private. Quindi, la Corte dei conti non avrebbe ragione di mettere il naso nei loro conti.

In secondo luogo, con il termine “business dell'immigrazione”, sia esso in Italia o altrove sul territorio europeo, Di Maio si riferisce a quelle organizzazioni che prendono finanziamenti pubblici per gestire i centri di accoglienza (Salvini la chiama la “mangiatoia”). Il report della Corte dei conti, invece, prende in analisi 20 progetti: 14 svolti “sul campo” da ong internazionali in Libano, Siria e Etiopia e 6, sempre negli stessi Paesi, svolti da organismi Onu. Quindi, parliamo di quei progetti che potremmo far rientrare nella categoria del “aiutiamoli a casa loro”. O più semplicemente, degli aiuti umanitari e degli aiuti allo sviluppo che servono proprio a ridurre i flussi di migranti migliorando le condizioni nei Paesi di provenienza o di transito “esterni” all'Ue.

Nessuna frode

In terzo luogo, infine, va sgombrato il campo da possibili sospetti di uso distorto dei fondi: in nessuno dei progetti selezionati dalla Corte, si parla di potenziali frodi. Né di carenze di rendicontazione da parte delle ong. Le carenze riscontrate, ribadiamo, sono nei controlli da parte degli uffici dell'Ue e in particolare da parte dell'Onu. Un problema che riguarda anche l'assegnazione dei fondi europei alle regioni, tanto per citare un esempio.

I 5 stelle, poi, scrivono: “L'assegnazione dello status di ong nel sistema contabile della Commissione è basata su autodichiarazioni e le verifiche della Commissione in merito sono limitate”, senza contestualizzare e aggiungere altro. Quasi che una ong possa prendere fondi europei senza che sia verificato il suo status o meno dichiarando il falso. In realtà, quello che scrive la Corte dei conti non c'entra nulla con quello che sembra aver capito il M5s.

Questione di definizioni

Innanzitutto, chi conosce i finanziamenti Ue per i progetti di cooperazione internazionale sa bene che per accedere ai bandi bisogna prima registrarsi, come accade per il portale PADOR gestito dalla direzione generale della Commissione Ue DEVCO, quella che si occupa per l'appunto di fondi per la cooperazione allo sviluppo.

Le ong che si registrano, caricando documenti ufficiali come lo statuto, possono “chiedere” di ottenere dei finanziamenti. Parliamo di migliaia di organizzazioni. Ma solo pochissime di loro ottengono i fondi. E' chiaro che gli uffici della commissione si concentrano sulla veridicità dei documenti presentati dai vincitori, con controlli sullo stato finanziario che la stessa Corte nel suo report valuta più che positivamente. Chi non riceve un soldo viene per lo più ignorato. Ecco perché nel reporti si legge chiaramente: "La Corte ha constatato che, nel settore delle azioni esterne, la selezione, operata dalla Commissione, dei progetti diretti da ong è in genere trasparente". Quindi di che stiamo parlando?

Si tratta di un problema di mera "classificazione" dei soggetti destinatari dei fondi Ue. I giudici, infatti, allargano lo sguardo a tutti quei settori in cui una ong puo' presentare domanda di finanziamento. In quelli della scienza e della cultura, per esempio, le università e gli istituti di ricerca sono classificati come ong, perché senza fini di lucro. Ma questo non significa che un ente di ricerca, per fare un esempio, puo' prendere fondi Ue per assistere i bambini in un campo profughi in Libano.

“Il fatto che lo status di ong non sia verificato – scrive la Corte - rende inattendibili le informazioni della Commissione sui finanziamenti forniti alle ong. Ad esempio, nel caso della rubrica 1a (Competitività per la crescita e l’occupazione)” del bilancio Ue pluriennale, i maggiori beneficiari registrati come ong (...) sono per lo più istituti di ricerca e università, ma vi è anche una società cooperativa”.

La sovrastima

In sostanza, la Corte dice che bisognerebbe chiamare ong solo quelle che prendono fondi per progetti di cooperazione, sviluppo e sociale. E non anche quei soggetti senza scopo di lucro che partecipano ad altri tipi di bandi non legati a migranti e lotta a povertà, per esempio. Questa mancata distinzione, nei fatti, produce una “sovrastima” dei fondi assegnati a quelle che, per l'opinione pubblica, sono effettivamente delle ong.

Una sovrastima che qualcuno, vedi chi parla di “mangiatoia”, potrebbe usare per rilanciare le accuse al cosiddetto “business dell'immigrazione”. Ma niente a che vedere con quanto hanno capito e sembra vogliano far capire i 5 stelle nel loro comunicato.