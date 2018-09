Oxfam contro le multinazionali farmaceutiche: usano paradisi fiscali per non pagare tasse

La ong Oxfam ha denunciato che quattro colossi farmaceutici, Pfizer, Merck, Johnson & Johnson, and Abbott, starebbero evadendo il fisco in Europa e in divers eparti del mondo utilizzando paradisi fiscali. Secondo il rapporto "Prescription for Poverty", le compagnie avrebbero pagato meno di 1,2 miliardi di euro di tasse in sei Paesi europei (Danimarca, Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito) per un periodo di tre anni pur essendo tra le più grandi multinazionali del settore con ricavi globali superiori a 1,5 trilioni di euro nei 10 anni dal 2006 al 2015.

Miliardi di euro evasi

Oxfam stima che le quattro multinazionali abbiano evitato di pagare 3,16 miliardi di euro in tasse in nove economie avanzate e 95 milioni in sei paesi in via di sviluppo. Come racconta Euractiv il rapporto di Oxfam ha considerato l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Belgio come paradisi fiscali nel periodo coperto dalla ricerca. "Abbiamo classificato il Belgio come un paradiso fiscale perché offriva tre importanti incentivi fiscali alle multinazionali: la deduzione degli interessi teorici, le regole sugli utili in eccesso e la patent box", ha detto un esperto di Oxfam al giornale.

La difesa delle multinazionali

Ma secondo la European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) queste accuse non sarebbero fondate. “Aziende come quelle citate nel report seguono le procedure contabili e le leggi fiscali dei paesi in cui operano, pagando di conseguenza le tasse”, ha affermato una fonte della federazione parlando con Euractiv. "Vale la pena notare che un certo numero di meccanismi fiscali citati nel rapporto Oxfam sono progettati e implementati dai governi per stimolare ulteriori ricerche sui trattamenti del futuro che continueranno a migliorare la salute globale", ha aggiunto la fonte. Un portavoce di Pfizer ha dichiarato che la società "si attiene a tutte le leggi contabili e fiscali ovunque svolga affari e paga tutte le tasse dovute" e un portavoce di Abbott ha detto che la società "è un contribuente responsabile e trasparente".