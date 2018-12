Ue in soccorso di Babbo Natale: rafforzati i controlli sui giocattoli in tutta Europa

Il Natale è alle porte e tra poco gli alberi nelle case degli europei saranno colmi di regali, soprattutto per i più piccoli. La Commissione europea per l'occasione ha messo in campo un'azione volta a testare giocattoli e luci natalizie per assicurare la loro sicurezza. Secondo i test quasi il 90% dei giocattoli nell'Unione non mostrarischi chimici e circa l'80% delle luci sono state ritenute sicure. "Vogliamo che tutte le vacanze siano sicure per i nostri figli e le nostre famiglie, in Europa apprezziamo la sicurezza dei consumatori e abbiamo uno dei più elevati standard di sicurezza al mondo”, ha rivendicato Věra Jourová, commissaria alla Giustizia e ai consumatori. “Grazie al sistema di allerta rapido, tutti i prodotti che non sono ritenuti a norma saranno presto ritirati dal mercato”, ha spiegato.

Attraverso il sistema di allerta rapido le autorità di tutta l'Ue si scambiano quotidianamente avvisi per assicurarsi che i prodotti venduti siano in regola con le norme di sicurezza e non costituiscano un rischio per i consumatori. Bruxelles ha anche lanciato una campagna di sensibilizzazione sui rischi che corrono i consumatori quando, magari per sostenere le spese natalizie, chiedono prestiti che potrebbero sembrare allettanti ma che poi nei fatti potrebbero non esserlo. Inoltre la Commissione ha ricordato che esiste una piattaforma di risoluzione delle controversie online (ODR), nel caso in cui i cittadini abbiano un problema con un prodotto acquistato in internet e quando il commerciante non rispetta le regole comunitarie.