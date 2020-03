Folle la strategia di Johnson contro il coronavirus? I britannici sono con lui

Nonostante le critiche arrivate da più parti contro la strategia di Londra contro il coronavirus, ritenuta troppo attendista, la popolazione del Regno Unito a quanto pare è invece con il premier britannico. Secondo l'ultimo sondaggio di YouGov Boris Johnson avrebbe raggiunto questa settimana il massimo della popolarità nel Paese da quando è diventato leader dei Conservatri e premier nel luglio scorso: addirittura il 55% dei britannici appoggerebbe il suo operato. Quando la scorsa estate fu scelto dal partito per prendere il posto della dimissionaria Theresa May, sempre secondo la società di analisi, solo un terzo dei cittadini del Paese (il 33%) aveva fiducia in lui e ben il 54% aveva invece un'opinione negativa, ottenendo così un punteggio netto di -21 punti percentuali nei consensi.

Consensi in crescita

Alle elezioni dello scorso dicembre ha avuto un successo travolgente certo, che gli ha assicurato una maggioranza di ben 80 seggi, la più alta dai tempi di Margaret Thatcher nel 1987, ma questo è accaduto grazie al sistema uninominale in vigore nel Paese. Dal punto di vista proporzionale i Tory hanno ottenuto il 43,6% dei consensi, e non eran certo tutti per lui. A quanto pare i consensi hanno cominciato a salire con la gestione dell'emergenza coronavirus. Gli ultimi dati mostrano che c'è stato un forte cambiamento nel consenso nei suoi confronti con oltre la metà della popolazione, ben il 55%, che ora avrebbe fiducia in lui mentre solo il 35% non si fiderebbe. È passato insomma da un -21 a luglio a un +20 adesso.

Our latest favourability figures give Boris Johnson a net score of +20, his highest rating by some distance since becoming leader. When he took office he had a score of -21 https://t.co/g9PlCn14Sb pic.twitter.com/LjhH2OiMqw — YouGov (@YouGov) March 24, 2020

Anche laburisti e LibDem con lui

Decisive sono state le azioni intraprese nell'ultima settimana, quando Johnson ha portato, a tappe graduali ma forzate, il Paese verso il lockdown. Se prima solo uno su dieci (11%) degli elettori laburisti aveva una visione favorevole del premier, ora questa percentuale è salita a ben un quarto (24%). Ancora maggiori le percentuali tra gli elettori dei LibDem, tra cui addirittura il 38% ora ha un'opinione positiva su di lui, rispetto al 18% della scorsa settimana.

Il record in tv

E un altro primato Johnson lo ha raggiunto dal punto di vista televisivo. Il suo discorso alla nazione di lunedì sera, quando ha annunciato che tutti sarebbero dovuti rimanere a casa per tre settimane, per rallentare la diffusione del contagio, è stato guardato da 27 milioni di spettatori, facendone il programma più seguito del 21esimo secolo. Per arrivare a percentuali più alte si deve tornare al 1966 quando l'audience della finale della coppa del Mondo di calcio, vinta proprio dall'Inghilterra, arrivò a 32,3 milioni di telespettatori. Ma il calcio si sa, unisce tutte le classi e gli schieramenti politici.