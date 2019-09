A Bruxelles scoppia il caso Goulard: “Prendeva 12mila euro al mese da think-tank americano”

Eurodeputata, numero due della Banca centrale francese e ministra della Difesa. Il livello del curriculum politico di Sylvie Goulard, designata dal Governo francese come commissaria Ue, rimane uno dei più alti tra i candidati a far parte della squadra guidata da Ursula von der Leyen. Ma le più feroci critiche alla prescelta di Emmanuel Macron arrivano proprio dalla stampa francese, che si è affrettata a mettere in risalto anche i lati oscuri del cursus honorum della Goulard. Non proprio immacolato, secondo i giornalisti di Liberation, che ricordano una “collaborazione piuttosto saltuaria” svolta dalla Goulard per due anni, “remunerata però fra i 12mila e i 13mila euro al mese”.

L'incarico per il think-tank americano

Si tratta del ruolo di “special advisor” per il Berggruen Institute, un think-tank americano che “sviluppa idee per dare forma alle istituzioni politiche e sociali”, fondato dall’investitore multimiliardario e filantropo Nicolas Berggruen. “Per 27 mesi in totale al think-tank, la Goulard - scrive Liberation - ha incassato fra i 324.000 e i 350.000 euro, che si aggiungevano agli 8.700 euro mensili del suo stipendio da eurodeputata”.

Al Berggruen collaborano fra gli altri Jacques Delors, Tony Blair, Mario Monti, Alain Minc, Jean Pisani-Ferry, Pascal Lamy e molti altri intellettuali europei. La Goulard ha avuto il compito di “partecipare all'organizzazione di conferenze a Parigi e Madrid, di una tavola rotonda a Bruxelles e di altre riunioni”, preparando “rapporti” e “note di lavoro”. Liberation ha cercato sul sito dell'istituto, dove risulta la partecipazione della Goulard a due incontri a Parigi e Madrid, ma soltanto il secondo si svolse mentre lei era coperta dal contratto di collaborazione. Nella tavola rotonda di Bruxelles (dicembre 2014), preparò due testi, uno dei quali di 15 pagine, co-firmato da Mario Monti.

Le dimissioni

La politica 54enne è stata inoltre ministra della Difesa, ma si dimise dal primo governo di Edouard Philippe a seguito dell'apertura di un’inchiesta relativa a presunte assunzioni fittizie di assistenti parlamentari. Accusa dalla quale è stata riconosciuta non colpevole dal Parlamento europeo, in quanto “ci sono delle irregolarità amministrative minori, non sistematiche e non intenzionali”, ha detto un portavoce dell’Eurocamera. “Il rimborso relativo a questa vicenda è stato effettuato”, si sottolinea.

L'esperienza internazionale

Il Governo francese in un comunicato afferma che la Goulard - che parla correntemente italiano - ha “un'esperienza europea” unanimemente riconosciuta e “la capacità di ricoprire un ruolo di primo piano in seno alla Commissione”, che sarà presieduta dalla tedesca Ursula Von der Leyen.

È stata consigliera politica fra il 2001 e il 2004 dell'allora presidente della Commissione europea, Romano Prodi, seguendo i lavori della Convenzione europea in vista della redazione della Costituzione europea. Nel 2013 ha pubblicato un libro scritto assieme a Mario Monti dal titolo “La democrazia in Europa”.

A Bruxelles fu tra i fondatori del Gruppo Spinelli insieme a Guy Verhofstadt e Daniel Cohn-Bendit. Dal 2016 aderisce al movimento di Emmanuel Macron “En Marche!”.