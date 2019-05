In Europa i popolari primo partito, exploit di liberali e verdi. La destra non sfonda

Sono solo i primi exit poll, ma un dato sembra assodato: i popolari di Angela Merkel, i socialisti e democratici e i liberali con Emmanuel Macron, qualora decidessero di allearsi, avrebbero la maggioranza netta dei seggi del nuovo Parlamento europeo. Altro dato importante: i Verdi registrano un ottimo exploit, superando di gran lunga i conservatori dell'Ecr e soprattutto l'Enf di Marine Le Pen e Matteo Salvini, che non sfondano.

Tutto puo' ancora cambiare, come dicevamo, ma il Ppe, di cui fa parte anche Forza Italia, si avvia verso la riconferma, anche se in netto calo rispetto a 5 anni fa: i seggi sono 173, secondo le prime proiezioni dei seggi in base ai primi exit poll aggregati dei vari Paesi. Al secondo posto si piazzando i Socialisti e Democratici, di cui fa parte il Pd, con 147 deputati (anche loro in sensibile calo). A compensare la perdita di consensi di questi due gruppi, che finora hanno composto la Grande coalizione che ha retto le redini dell'Ue, ci sono i liberali dell'Alde e del movimento En Marche del presidente francese Emmanuel Macron, che salgono a 102 seggi.

Bene, anzi benissimo i Verdi, con 71 deputati eletti, in netto aumento rispetto a 5 anni fa. Non sfondano invece i due gruppi euroscettici: l'Ecr, di cui fa parte Fratelli d'Italia, si ferma a 58 seggi. 57 sono invece i deputati che eleggerebbe l'Enf, il gruppo della Lega. L'Efdd, di cui fa parte il Movimento 5 stelle, è dato a 56 seggi. Insieme, queste tre forze, non riuscirebbero a superare la pattuglia di eurodeputati del solo Ppe. Malino anche la Gue, il gruppo della sinistra, ferma a 42 deputati.

Ma i giochi sono ancora aperti. Compresi quelli delle alleanze post voto, che potrebbero modificare non di poco la prima "torta" pubblicata dal Parlamento europeo.

