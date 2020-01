Apple contro il caricatore unico per gli smartphone: “Rallenta l'innovazione”

Un caricatore unico per tutti i tipo di smartphone e per tutte le marche sarebbe certamente una comodità nonché un vantaggio in termini di riduzione degli sprechi. Il progetto della Comissione, che vuole in questo modo venire incontro alle esigenze dei consumatori, non piace però alla Apple, il cui iPhone non ha una regolare presa usb come i telefoni Android o Windows.

Innovazione

"Riteniamo che una regolamentazione che imponga la conformità attraverso il tipo di connettore integrato in tutti gli smartphone reprima l'innovazione anziché incoraggiarla e danneggerebbe i consumatori in Europa e l'economia nel suo insieme", ha affermato l'azienda di Cupertino in una nota. Come ricostruisce Euractiv proprio la settimana scorsa gli eurodeputati hanno approvato una mozione che chiede un caricabatterie comune per tutti i dispositivi mobili e modificato un progetto di direttiva sostenendo che la possibilità di lavorare con caricabatterie comuni sarebbe un requisito essenziale per le apparecchiature del blocco. “Speriamo che la Commissione continuerà a cercare una soluzione che non limiti la capacità del settore di innovare”, ha scritto però la Apple nella sua nota.

Nel 2009 30 caricatori diversi

L'esecutivo comunitario sta spingendo per un caricabatterie comune per telefoni cellulari da più di un decennio, ottenendo risultati positivi. Nel 2009 Apple, Samsung, Huawei e Nokia firmarono un protocollo d'intesa volontario per armonizzare i caricabatterie per i nuovi modelli di smartphone che sarebbero entrati sul mercato nel 2011. La cosa non avvenne ma ci furono comunque dei passi avanti e nel 2014 il numero di caricabatterie diversi per smartphone presenti nel mercato passò dai 30 del 2009 a soltanto tre.