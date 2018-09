L'aspettativa di vita più alta d'Europa? In Spagna. Ma anche l'Italia sta bene

La vetta della longevità, almeno quella attesa, ce l'ha sottratta la Spagna. Ma Trento è le cinque aree locali dell'Europa dove si registrano le maggiori aspettative di vita. E' quanto emerge dall'annuario statistico dell'Eurostat.

Sul fronte nazionale, come dicevamo, l'Italia il secondo Paese in Europa dove si vive di più, in media 83,4 anni (in testa la Spagna con 83,5 anni), mentre tra le regioni (classifica in cui sono inserite anche le provincie autonome) la vetta va alla Comunidad de Madrid, mentre Trento si piazza al terzo posto con un'aspettativa di vita di 84,3.

Restando all'Italia, oltre a Trento, campionesse di longevità sono la provincia di Bolzano (84,1) e le regioni Umbria (84,1), Lombardia e Marche (84). Fanalino di coda invece la Campania (81,7).

I dati Eurostat indicano che in Ue le donne vivono mediamente 83,6 anni, rispetto ai 78,2 anni degli uomini. Guardando invece alle prime dieci regioni dell'Ue col più alto livello di speranza di vita per le donne, sei regioni sono spagnole (la migliore è nuovamente la Comunidad de Madrid, con 87,8 anni), tre francesi (guidate dalla Corsica con 87,1 anni) e una italiana (Trento, 86,9 anni).