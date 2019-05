Europee, c'è già un primo vincitore (parziale): l'affluenza

Dalla Polonia alla Francia, passando per l'Ungheria. Se c'è un primo vincitore parziale di queste elezioni europee, quello è sicuramente l'affluenza alle urne. Il numero di elettori alle urne, infatti, è in crescita in quasi tutta l'Ue. E laddove è in calo, come l'Italia, si tratta di differenze minime rispetto al 2014.

Tolto il nostro Paese, Malta, Bulgaria e Portogallo, il resto dei 24 Stati membri fanno segnare aumenti a doppia cifra percentuale, se non raddoppi come nel caso della Polonia. In Francia, dove è un duro testa a testa tra gli europeisti del partito del presidente Emmanuel Macron (La Republique en Marche) e i sovranisti del Rassemblement national di Marine Le Pen, a mezzogiorno aveva già votato il 19,26%, 4 punti in più rispetto alla scorsa tornata del 2014 quando alla stessa ora aveva votato il 15,70%. Dal 1979, data delle prime elezioni europee, il tasso di partecipazione non è mai stato cosi' alto.

Numeri record arrivano anche dalla Polonia, dove alle 12 aveva già votato il 14,39%, il doppio del 7,31% che aveva votato cinque anni fa alla stessa ora. In Romania, compliche anche la concomitanza con due importanti referendum, cinque ore prima della chiusura seggi è stata superata l'affluenza del 32%, il dato finale delle elezioni del 2014. E arrivano foto in giro dall'Europa di lunghe code di cittadini romeni che votano all'estero, in particolare in alcune città tedesche. A Monaco alcune video segnalano file chilometriche davanti al Consolato generale della Romania (ricordiamo che proprio i romeni all'estero erano stati protagonisti delle proteste della scorsa estate contro la corruzione, uno dei temi oggetto dei referendum di oggi).

Hundreds of people waiting in the queue to vote #EuropeanElections2019 at the Embassy of #Romania in Copenhagen and the weather is not in their favor. pic.twitter.com/3yCSqdn2qX — Mihai Popescu (@mr_mihaipopescu) May 26, 2019

In Spagna, dove solo il 28 aprile scorso si era votato per le legislative, è tornato alle urne alle 14 il 34,71% degli aventi diritto, ben 11 punti percentuali in più rispetto alla scorsa tornata del 2014, quando alla stessa ora voto' il 23,87%. Aumento record anche nell'Ungheria di Orban, con una crescita di quasi l'11%.

Affluenze parziali (alle 16)

Ungheria (+10,99)

2019 30.52%

2014 19.53%



Lituania

2019 38.41%



Estonia (+3,77%)

2019 34%

2014 31.48%



Danimarca (+7,44%)

2019 37.6%

2014 30.2%



Cipro (+0,80%)

2019 29%

2014 28.20%



Romania (+13,01%)

2019 31,42%

2014 18.41%



Francia (+3,56%)

2019 19,26%

2014 15,70%



Italia (leggera flessione)

2019 16,06%

2014 16.66%



Spagna (+10,81%)

2019 34.68%

2014 23.87%



Portogallo (leggera flessione)

2019 11.56%

2014 12.41%



Polonia (+7,08%)

2019 14.39%

2014 7.31%



Slovenia

2019 8,85%



Austria

2019 55%



Bulgaria (- 3,58%)

2019 15.47%

2014 19.05%



Germania (+3,8%)

2019 29.4%

2014 25.60%



Affluenze definitive



Olanda (+3,88%)

2019 41,20%

2014 37,32%



Irlanda del Nord

2019 45,14% (-6 pp)



Irlanda

Nessun dato

Lettonia (+2,91%)

2019 33,03%

2014 30,12%



Malta (-2,2%)

2019 72.6%

2014 74,8%



Slovacchia (+7,95)

2019 20,10%

2014 13,05%



Repubblica ceca (+2,7%)

2019 20,9%

2014 18,2%