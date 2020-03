"Lo smog aumenta la mortalità del coronavirus", l'allarme degli esperti Ue

Laddove i livelli di inquinamento atmosferico provocato dai veicoli a benzina e diesel sono più alti, è probabile che anche il tasso di mortalità del nuovo coronavirus sia maggiore. E la Lombardia potrebbe essere una prova di questo legame. E' quanto sostengono gli esperti dell'Epha, l'Alleanza europea per la salute pubblica.

Il legame tra smog e coronavirus

Secondo l'Epha, lo smog nelle aree urbane causa ipertensione, diabete e altre malattie respiratorie e questo potrebbe portare a un maggior numero di morti complessive. Si tratta di ipotesi, attenzione, perché di fatto mancano ancora studi scientificamente validi sull'epidemia in corso. Ma vi sono dei precedenti che possono far pensare a un legame stretto tra smog e mortalità da Covid19.

Secondo uno studio del 2003 sulle vittime del coronavirus Sars, infatti, i pazienti delle regioni con livelli moderati di inquinamento atmosferico avevano l'84% di probabilità in più di morire rispetto a quelli nelle regioni con basso inquinamento atmosferico. "I pazienti con patologie polmonari e cardiache croniche causate o peggiorate dall'esposizione a lungo termine all'inquinamento atmosferico sono meno in grado di combattere le infezioni polmonari e hanno maggiori probabilità di morire - dice Sara De Matteis, docente dell'Università di Cagliari e membro dell'Ers, European respiratory society - Questo è probabilmente anche il caso del Covid-19. Abbassando i livelli di inquinamento atmosferico possiamo aiutare i più vulnerabili nella loro lotta contro questa e tutte le possibili pandemie future", aggiunge.

Il caso della Pianura padana

Che l'inquinamento atmosferico sia il più grande rischio per la salute degli europei lo si sa da tempo. Il problema maggiore è nelle città, secondo l'Agenzia europea per l'ambiente. Il particolato (Pm), il biossido di azoto (No2) e l'ozono a livello del suolo sarebbero la causa di circa 400.000 morti precoci ogni anno. "Un punto di crisi è il Nord Italia, centro dell'epidemia di coronavirus in Europa - sottolinea l'Epha - L'inquinamento urbano da biossido di azoto proviene principalmente dal traffico, in particolare dai veicoli diesel, che sono anche una delle principali fonti di particolato".

La conferma del ruolo del trasporto su ruote sull'inquinamento sono le immagini satellitari dell'Esa di questi giorni, che mostrano un notevole calo dell'inquinamento nella Pianura padana dopo le misure restrittive anti-Covid-19. "L'aria oggi è più pulita ma purtroppo il danno è già stato fatto - dice il segretario generale dell'Epha Sascha Marschang - I governi avrebbero dovuto affrontare l'inquinamento atmosferico cronico molto tempo fa, ma hanno dato la priorità all'economia rispetto alla salute, non prendendo provvedimenti contro l'industria automobilistica. Una volta che questa crisi sarà finita, i politici dovrebbero accelerare le misure per eliminare i veicoli sporchi dalle nostre strade. La scienza ci dice che epidemie come Covid-19 si verificheranno con frequenza crescente. Quindi rendere meno inquinate le strade è un investimento di base per un futuro più sano”, conclude.

